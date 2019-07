Popularna hrvatska pevačica objavila fotografiju s Novakom – uz ovaj komentar

View this post on Instagram

Kakav kralj👏🏻👏🏻👏🏻👑 • • • Prije par godina imala sam izuzetnu čast upoznati ovog fantastičnog čovjeka i iznimnog sportaša. Oduševilo me je koliko je skroman pristojan i jednostavan. Svaka čast i kapa dolje što ispisuje povijest tenisa. Sjajan čovjek i izuzetan sportaš. Bravo za sve @djokernole 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻