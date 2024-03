Poraz košarkaša Partizana od Reala u Areni

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Real Madrida sa 76:88 (13:13, 18:20, 23:33, 22:22), u utakmici 30. kola Evrolige.

Partizan je trenutno 11. na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 17 poraza, a isti skor imaju i Valensija i Efes. Real je prvi sa skorom 25/6.

Slaba igra u napadu i loši procenti šuta obe ekipe su obeležili prvo poluvreme. Crno-beli su uglavom bili u vođstvu, maksimalna je iznosila pet poena, ali je Real na veliki odmor ipak otišao sa dva poena prednosti – 31:33.

Za razliku od prvog poluvremena, ekipe su u trećoj deonici proigrale, igralo se uglavnom koš za koš, a rezultat je na polovini tog dela igre iznosio 48:48.

Posle trojke Kabokla, Partizan je na nešto više od tri minuta pre kraja treće deonice imao 54:52, ali su crno-beli posle toga stali. Real je serijom 16:0 završio taj deo igre i na poslednji odmor otišao s vođstvom 54:68.

Trojkom raspoloženog Hezonje, Real je posle dva minuta igre u poslednjoj četvrtini stigao do plus 17 (56:73) i već tada najavio pobedu. Partizan je pokušavao da se vrati, prišao je na minus deset na dva minuta pre kraja, ali nije mogao i do preokreta.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige dočekati Olimpijakos, dok će Real dočekati Crvenu zvezdu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.