Poraz Partizana od Olimpijakosa u Beogradu

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Olimpijakosa sa 69:74 (22:17, 18:15, 19:14, 10:28), u utakmici 32. kola Evrolige.

Partizan je doživeo 18. poraz u sezoni i sada na 13. mestu na tabeli. Pred poslednja dva kola regularnog dela sezone, isti skor kao crno-beli (14/18) imaju i Žalgiris, Milano i Valensija. Olimpijakos je peti na tabeli sa 20 pobeda i 12 poraza.

Najefikasniji u redovima crno-belih bio je kapiten Kevin Panter sa 19 poena, 14 je dodao Frenk Kaminski, poen manje je ubacio Bruno Kaboklo, dok je Pi Džej Doužer utakmicu završio sa 12 poena.

Olimpijakos je do pobede vodio Najdžel Vilijams Gos sa 17 poena, Kostas Papanikolau je postigao 13, a Ajzea Kenan deset poena.

Partizan je u finišu prve četvrtine stigao do devet poena prednosti (22:13), ali je pao u odbrani i dozvolio Olimpijakosu da sa dva laka napada i četiri brza poena priđe na minus pet na kraju tog dela igre (22:17).

I pored loše igre u napadu i čak osam izgubljenih lopti u drugoj četvrtini, Partizan je na osam sekundi pre kraja te deonice imao velikih plus deset na svom kontu (40:30).

Crno-beli su do te prednosti stigli posle četiri vezana slobodna bacanja Ponjitke, dosuđena zbog lične greške Larencakisa i nesportske Mekikisa u istom napadu, a potom je sa linije za slobodna bacanja siguran bio i Doužer.

I druga četvrtina je završena kao prva – poenima Vilijamsa Gosa iz kontranapada za konačnih 40:32 na poluvremenu.

Domaći tim je odigrao dobru treću četvrtinu – poenima Kabokla i Kaminskog je vrlo brzo vratio plus deset (46:36), a potom je serijom 6:0 stigao i do maksimalnih plus 14 (53:38).

Izabranici Željka Obradovića su u poslednju četvrtinu ušli s prednošću 59:46, ali je je Olimpijakos taj deo igre otvorio sa 12:0 i prišao na samo poen zaostatka (59:58). Prazne minute Partizana je posle skoro četiri minuta igre prekinuo Ponjitka, ali je vrlo brzo nakon toga Papanikolau doneo prvo vođstvo grčkom timu još od prve četvrtine (61:62).

Usledila je uzbudljiva završnica, Kaminski je na 45 sekundi pre kraja doneo Partizanu 69:69, ali je Olimpijakos poenima Fala i Vilijams-Gosa došao do plus četiri na 13 sekundi pre kraja (69:73). Panter je u narednom napadu promašio za tri poena, čime je meč u Areni praktično rešen.

Utakmicu u Beogradskoj areni su, između ostalog, posmatrali i legendarni hrvatski košarkaši Toni Kukoč i Dino Rađa.

Meč je počeo minutom ćutanja kojim je odata pošta žrtvama terorističkog napadu u Moskvi.

Košarkaši Partizana će u narednom, pretposlednjem kolu regularnog dela Evrolige gostovati Albi, dok će Olimpijakos u goste Crvenoj zvezdi.

(Beta)

