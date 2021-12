Poraz Partizana od Tehnomanije 7:5, Borba zabeležila sedmu uzastopnu pobedu

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana poraženi su u sedmom kolu Soccer Zlatne lige od Tehnomanije 7:5, dok je ekipa Borbe zabeležila i sedmi uzastopni trijumf, ovaj put protiv A1 Srbija 3:1.

Rezultati 7. kola: Tehnomanija – FK Partizan 7:5 (3:1), A1 Srbija – GSP Beograd 1:3 (1:1), SO BG Elektrane – SO Parking servis Beograd 3:8 (3:2), Š Gradska čistoća – JP Putevi Srbije 7:2 (2:2), Časopis Borba-Sočer – SO JKP BVK 4:3 (3:2), Jedinstveni sindikat Telekoma Srbija – Pink 3:5 (2:4), Pogrebno Beograd – RTV Pančevo-Dunav TV 5:3 (1:2).

(Tanjug)

