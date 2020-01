Poraz rukometaša Srbije od Belorusije na početku EP

Rukometaši Srbije porazom su počeli Evropsko prvenstvo, pošto su danas u Gracu izgubili od Belorusije sa 30:35 (15:16) u prvom kolu Grupe A Evropskog prvenstva.

Belorusiju je do pobede vodio Artjom Kalarek sa devet golova, dok su Uladžislau Kuleš i Sergej Šulović postigli po pet. U redovima Srbije najefikasniji je bio Bogdan Radivojević sa šest golova, Stevan Sretenović je postigao pet, a Stefan Vujić i Nemanja Zelenović po četiri.

Na početku utakmice, do rezultata 6:6, igralo se gol za gol nakon čega je Belorusija serijom 4:0 stigla do osetnije prednosti u 14. minutu. Izabranici Nenada Peruničića su deset minuta kasnije stigli do izjednačenja (13:13), ali je Belorusija na odmor otišla s golom prednosti.

Rukometaši Belorusije su nakon sedam minuta igre u nastavku ponovo stigli do plus tri, nakon čega se igra Srbije potpuno raspala.

U drugom meču Grupe A kasnije večeras se sastaju Hrvatska i Crna Gora.

Rukometaši Srbije će u drugom kolu, 11. januara, igrati protiv Crne Gore, a Belorusija protiv Hrvatske.

(Beta)