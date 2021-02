Poraz Srbije, Nemačka zakazala duel sa Rusijom u polufinalu ATP kupa

Teniseri Srbije poraženi su od Nemačke u drugom kolu grupne faze ATP kupa. Naša reprezentacija nije uspela da odbrani titulu osvojenu prošle godine, pošto je ispala sa turnira, prenose sportski mediji.

Nemačka je Srbiju savladala nakon što je meč odlučen posle dubla u kojem su Saša Zverev i Jan-Lenard Štruf pobedili Novaka Đokovića i Nikolu Ćaćića – 7:6, 5:7, 10:7.

Auf Gehts!

In a thriller, 🇩🇪 #TeamGermany dethrones the champions en route to the #ATPCup semi-finals. pic.twitter.com/ULGSBPuwKd

— ATPCup (@ATPCup) February 5, 2021