Poraz Zvezde u Beogradu od Panatinaikosa

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Panatinaikosa sa 76:89 (20:29, 21:22, 15:19, 19:20), u utakmici 30. kola Evrolige.

Crveno-beli su doživeli i 20. poraz u Evroligi i trenutno su na 16. poziciji na tabeli, dok je Panatinaikos treći sa skorom 19/11.

Najefikasniji u domaćem timu bili su Dejan Davidovac i Nemanja Nedović sa po 19 poena, Džoel Bolomboj je ubacio 11, a Dalibor Ilić devet poena.

Panatinaikos je do pobede vodio Matijas Lesor sa 19 poena, Konstantinos Mitoglu i Kostas Slukas su dodali po 17, dok je Kendrik Nan postigao 15 poena.

Grčki tim je sjajno šutirao za tri poena u prvoj četvrtini, pogodio je sedam od devet šuteva i zahvaljujući tome je na prvi odmor otišao sa devet poena prednosti (20:29).

Poenima Džerijana Granta i Lesora, Panatinaikos je na startu druge četvrtine otišao na plus 14 (20:34) i održavao je dvocifrenu prednost do četiri minuta pre odlaska na veliki odmor. Uz dobre role Ilića i Davidovca i bolju igru u odbrani, Zvezda se vratila na jednocifren zaostatak (39:46), ali je gostujući tim na poluvreme ipak otišao sa plus deset – 41:51.

Zvezda je u trećoj četvrtini popravila odbranu, ali je pokvarila učinak u napadu, pa je u finišu tog dela igre imala zaostatak i od 16 poena posle šest vezanih poena Lesora (52:68). Turski tim je pred poslednjih deset minuta imao plus 14 (56:70) i bez većih problema je priveo meč kraju.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom kolu Evrolige dočekati Virtus iz Bolonje, dok će Panatinaikos ugostiti Barselonu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.