Porodica Đoković: Verovali smo da će sport pobediti

BEOGRAD – Porodica Đoković objavila je danas saopštenje u kome kažu da su veoma razočarani odlukom Federalnog suda i činjenicom da Novak mora da napusti Australiju, jer su verovali da će sport pobediti.

Smatraju da ovde „nije u pitanju bio samo sport i igranje na prvom grend slemu u sezoni na kojem Novak dominira već deceniju, već i politike i svih interesa koji su u ovom slučaju prevladali“.

„I pored skandaloznog ponašanja prema Novaku, verovali smo da će sport pobediti. Verovali smo da će biti uvažena činjenica koju je sud potvrdio – da Novak ima validnu vizu, da će pravda biti zadovoljena i da nikakvi “javni interesi” neće biti izgovor za odluku koja je doneta“, kažu Đokovići.

U saopštenju se navodi da su ovo su teški trenuci, pogotovo za Novaka.

„Ono što moramo da uradimo svi, pre svega mi, kao njegova porodica, jeste da mu pružimo podršku više nego ikad do sada. Bićemo tu da podelimo udarce koje je primio, da mu pomognemo da vrati energiju, veru u ovaj sport, pre svega u fer plej koji je ovde u potpunosti izostao.

Ponosni smo na njega i snagu koju je pokazao i borbi koju je dostojno vodio. Verujemo da će iz ove situacije izaći jači i da će vreme pokazati ono što je nesporno uvek do sada potvrđivao, a to je da je veliki šampion i čovek“, navedeno je u saopštenju porodice Đoković.

(Tanjug)

