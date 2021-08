Porodica konačno prekida ćutanje: Pogledajte prve kadrove filma o Šumaheru

Javnost nije videla Mihaela Šumahera još od nesreće koju je doživeo na skijanju 2013. godine, i od tada se njegov život čuva u strogoj tajnosti.

The first trailer for the upcoming Michael Schumacher documentary is here. Goosebumps.

(via @F1)pic.twitter.com/9N94dejIJT

— ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2021