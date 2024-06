Portugal, Turska i Gruzija u osmini finala EP, Češka eliminisana

Fudbalska reprezentacija Gruzije plasirala se večeras u osminu finala Evropskog prvenstva u Nemačkoj, pošto je u Gelzenkirhenu pobedila Portugal 2:0, u poslednjoj trećoj utakmici Grupe F.

U drugoj utakmici u Grupi F Turska je u Hamburgu pobedila Češku 2:1 i plasirala se u nokaut fazu.

Portugal je kao prvoplasirani prošao u osminu finala sa šest bodova, Turska će kao drugoplasirana sa takođe šest bodova dalje, a debitant na evropskim prvenstvima Gruzija će dalje kao trećeplasirana sa četiri boda. Češka je poslednja sa bodom i eliminisana je iz takmičenja.

Gruzija je pobedila golovima Hviče Kvarachelije u drugom minutu i Žorža Mikautadzea u 57. minutu iz jedanaesterca.

Portugal je izašao na teren u izmenjenom sastavu, predvođen kapitenom Kristijanom Ronaldom.

Gruzija je povela u drugom minutu golom Kvarachelije, na dodavanje Mikautadzea, posle greške fudbalera Portugala Antonija Silve na sredini terena.

U 17. minutu iz slobodnog udarca pokušao je Ronaldo, a golman Georgi Mamardašvili je odbranio i izbacio loptu u korner.

Portugal je imao više loptu, a priliku je u 30. minutu propustio Žoao Feliks, kada je šutirao sa ivice šesnaesterca.

Portugalci su u 35. minutu izveli dobru akciju, u kojoj su učestvovali Palinja i Ronaldo, a u poslednjem trenutku gruzijski fudbaler Georgi Gvelesijani blokirao je šut.

Gvelesijani je odmah na drugoj strani mogao da ugrozi protivnički gol, ali nije uspeo da stigne do lopte posle centaršuta Kvarachelije.

U završnici golman Mamardašvili odbranio je šut Feliksa koji je probao sa ivice kaznenog prostora, a šansu iz kornera imao je i Neto.

Drugo poluvreme počelo je šansom Ronalda, koji je šutirao preko gola.

Gruzijski golman je u 54. minutu dobro odbranio šut Diogo Daloa, a minut kasnije Gruziji je posle upotrebe VAR dosuđen jedanaesterac, posle starta Silve na Luki Lokošviliju. Penal je izveo Mikautadze i udvostručio prednost u 57. minutu.

U 72. minutu Portugalci su izgubili loptu i u šansi je bio Georgi Čakvetadze, koji je šutirao preko gola.

Gruzija je do trećeg gola mogla u 86. minutu kada je Mikautadze dodao do Mekvabišvilija, a on pogodio spoljni deo mreže.

U prvom minutu nadoknade Mamardašvili je odbranio šut Sameda, a svoju mrežu sačuvao je i tri minuta kasnije, posle šuta Daloa.

U drugoj utakmici u toj grupi Turska je u Hamburgu pobedila Češku 2:1.

Turska je povela golom Hakana Čalhanoglua u 51. minutu, a izjednačio je Tomaš Souček u 66. Pobedu Turskoj obezbedio je Dženk Tosun u četvrtom minutu nadoknade vremena.

U drugom minutu priliku je imala Češka posle šuta Lukaša Provoda, a golman Mert Gunok je izbacio loptu u korner.

Čeh David Jurasek je u 15. minutu pokušao sa distance, ali je šutirao pravo u turskog golmana. Nekoliko trenutaka kasnije češki tim imao je dobar napad u kome su učestvovali Vladimir Coufal i Tomaš Souček, ali do lopte nije stigao Adam Hložek.

Hložek je dva minuta kasnije bio u šansi, ali je šutirao pored gola.

Češka je u 20. minutu ostala sa desetoricom pošto je Antonin Barak dobio drugi žuti karton.

Do kraja poluvremena Čalhanoglu je šutirao sa više od 20 metara preko gola, a pet minuta kasnije Češka je imala dobru priliku kada je posle dobrog centaršuta šutirao Jurasek, a golman izašao sa linije i uspeo grudima da odbrani.

Češki golman Jindržih Stanek odbranio je u 46. minutu šut Jilmaza, koji je i minut kasnije bio u šansi, ali je šutirao preko gola.

Turska je povela u 51. minutu golom Čalhanoglua koji je poslao loptu u dalji ugao.

Turski tim zapretio je u 65. minutu posle prodora Jilmaz je dodao do Arde Gulera, koji se nije najbolje snašao.

Minut kasnije Češka je izjednačila kada je Souček dobro reagovao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu.

U 81. minutu je zbog prekršaja poništen gol Češke koji je postigao Jan Kuhta.

Turska je do kraja napadala, a šansu je iskoristila u četvrtom minutu nadoknade, kada je posle kontranapada Tosun zatresao mrežu i doneo svom timu drugo mesto na tabeli.

