Potez koji je uzburkao javnost: Danil Medvedev uklonio rusku zastavu (foto)

ATP je zabranio ruskim teniserima takmičenje pod zastavom njihove države zbog vojnog napada na Ukrajinu, a potom je neočekivani potez napravio Danil Medvedev.

The new world No. 1 tennis player Daniil Medvedev of Russia – the first player other than Djokovic, Federer, Nadal, or Murray to get to No. 1 since February 2004 – has deleted the Russian flag from his Instagram profile. pic.twitter.com/rhHtCk0aYJ

— Kimberly Givant (@KimberlyGivant) March 3, 2022