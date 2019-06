Potpredesednik Svetske plesne organizacije Nenad Jevtić

BEOGRAD – Na godišnjoj Skupštini Svetske sportske plesne federacije (World Dance Sport Federation- WDSF), održanoj u Mađarskoj, za potpredsednika te organizacije izabran je predstavnik Srbije- predsednik Plesnog saveza Srbije Nenad Jevtić.

On je do sada bio generalni sekretar Svetske plesne organizacije, a u svetskim plesnim krugovima poznat kao domaćin jednog od najvećih plesnih turnira koji se održavaju u ovom delu Evrope: „WDSF World BeoDance Open – TROFEJ BEOGRADA 2019., koji će se i ove godine održati od 4. do 6. oktobra u Belexpo centru.

Na sastanku Generalne skupštine te asocijacije održanoj u Budimpešti pre nekoliko dana izabran je i predsednik Svetske plesne organizacije za period do 2021. godine, odnosno potvrđen produžetak mandata aktuelnom predsedniku (Shawn Tay).

Takođe su izabrani članovi Disciplinskog veća VDSF, na period od četiri godine (2019-2023), kao i Etičkog komiteta tog tela.

(Tanjug)