Poznati novinar izvređao Novaka Đokovića: „Patetično ponašanje razmaženog derišta“

Novak Đoković je pucao na visoko pre početka Olimpijskih igara, išao je prvi reket sveta na dve medalje, a na kraju je ostao bez pobedničkih postolja.

Đoković je nakon poraza u borbi za bronzu od Španca Pabla Karenja Buste (6:4, 6:7(6), 6:3) odlučio da se povuče zbog povrede i iscrpljenosti i ne odigra duel miks dubla sa Ninom Stojanović.

Pathetic spoiled brat behaviour by Novak Djokovic at the Olympics today – smashing racquets, ranting & raving, & pulling out of the doubles thus costing his partner a medal. He let his teammates down, his fans down, & his country down. Shameful antics from a supposed champion. 👎 pic.twitter.com/YXC0TI8moC

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 31, 2021