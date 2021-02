Poznato kada Novak počinje pohod na Australijan open

Organizatori Australijan opena objavili su raspored prvog dana turnira. Novak Đoković će odbranu trofeja započeti u ponedeljak.

Najbolji teniser planete će se 8. februara sastati sa Žeremijem Šardijem u prvom kolu Australijan opena.

On protiv Šardija ima 13 pobeda bez ijednog poraza, a 14. će pokušati da upiše na „Rod Lejver areni“ u veoma povoljnom terminu za gledaoce iz Srbije.

Meč Srbina i Francuza biće poslednji na pomenutom terenu – odmah nakon završetka duela Lizet Kabrere i Simone Halep, odnosno oko 10.30 ujutru.

Prvog dana turnira na teren će i Miomir Kecmanović, koji za protivnika ima malo poznatog poljskog igrača Kamila Majčaka.

Srbin i Poljak će svoj meč igrati na Terenu 6 od 4.00 ujutru, u noći između nedelje i ponedeljka.

Schedule sorted for Day 1 of #AO2021

We are in for a treat 🍿 👀 #AusOpen

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 6, 2021