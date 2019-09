Pravi džentlmen: Rafa mu diše za vratom, a Novak mu se obratio ovim rečima (foto)

Ranim ispadanjem Novaka Đokovića i pobedom Rafaela Nadala u Njujorku, razlika između srpskog i španskog tenisera drastično je smanjena.

Najbolji teniser sveta više siguran na tronu kao što je bio slučaj prošle nedelje.

Naime, razlika koja je pred start Otvorenog prvenstva Amerike iznosila skoro 4.000 bodova danas iznosi svega 640.

Jedina dobra vest jeste da je srpski igrač započeo 268. nedelju na vrhu čime se izjednačio sa Džimijem Konorsom (SAD). Ispred su Ivan Lendl sa 270, Pit Sampras sa 286 i Rodžer Federer sa 310 nedelja na vrhu.

Iako mu je ovim podvigom Rafa drastično prišao na ATP listi, Novak Đoković je krajnje džentlmenski, i to javno, čestitao Špancu na uspehu, ali i njegovom rivalu u finalu poslednjeg grend slema u 2019.

Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you 🙏 for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 9, 2019