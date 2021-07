Pre pet godina je rasplakao Đokovića, a sada ga „pecka“ (foto)

Huan Martin del Potro, argentinski teniser koji je eliminisao Novaka Đokovića sa Olimpijskih igara 2016. godine u Rio de Žaneiru, poželeo je sreću srpskom teniseru u Tokiju.

Del Potro je pre pet godina napravio veliko iznenađenje i pobedio Đokovića u prvom kolu Olimpijskih igara.

Đoković je teren u Riju napustio u suzama, a taj poraz nazvao je jednim od najtežih u celoj karijeri.

Del Potro's is the kind of teasing I can get behind. #Tokyo2020 https://t.co/RWAGVM5q6o pic.twitter.com/MF2xOxcwon

— Ana Mitrić (@ana_mitric) July 20, 2021