Predsednik ITF: Nadal je želeo skromnu oproštajnu ceremoniju u Malagi

Međunarodna teniska federacija (ITF) saopštila je danas da je skromna ceremonija povodom završetka karijere španskog tenisera Rafaela Nadala obavljena prema njegovim željama.

„Rafa je neverovatan igrač i iza sebe će ostaviti veliko nasleđe, inspirišući milione igrača širom sveta da igraju tenis. Smatrali smo da je veoma važno da slušamo šta je Rafa želeo i na koji način je želeo da bude proslavljen. To je upravo ono što smo uradili“, rekao je predsednik ITF Dejvid Hagerti, na završnoj konferenciji za novinare Bili Džin King kupa i Dejvis kupa u Malagi.

„On nas je vodio i to smo ostvarili. Ljudi mogu da imaju svoje mišljenje, šta je ispravno ili šta nije, ali za mene je najvažnije da smo održali ceremoniju kakvu je Rafa želeo i pošto je to što jeste, bilo je sjajno veče i sjajna proslava“, dodao je on.

Nadal je 20. novembra završio karijeru, posle eliminacije reprezentacije Španije od Holandije 1:2, u četvrtfinalu Dejvis kupa. On je izgubio meč u singlu od Botika van de Zandshulpa (0:2).

Njegov stric i nekadašnji dugogodišnji trener nezadovoljan je bio ceremonijom u Malagi jer smatra da je osvajač 22 grend slem titule zaslužio više, a direktor završnog turnira Dejvis kupa Felisijano Lopes odbacio je pitanje o toj kratkoj svečanosti.

„Svi bismo trebali da se koncentrišemo na to da je Rafa izabrao Dejvis kup za poslednji turnir u karijeri umesto što nastavljamo da pričamo o oproštajnoj ceremoniji. Iskreno, dali smo sve od sebe“, naveo je on.

Posle meča Španije i Holandije u hali je pušten video snimak sa najvećim dostignućima Nadalove karijere i snimljene poruke legendarnih tenisera Rodžera Federera, Serene Vilijams, Endija Mareja i Novaka Đokovića, pošto niko od njih nije bio prisutan.

Malaga je u poslednje dve godine bila domaćin završnice Dejvis kupa, a ugovor joj omogućava da organizuje turnir i sledeće godine.

Hagerti je rekao da je ove godine mečevima prisustvovalo 65.000 gledalaca, u odnosu na 60.000 prošle godine, a da je 43 odsto navijača doputovalo u Malagu iz drugih zemalja.

