Prelazni rok u Engleskoj ponovo kao u Evropi

LONDON – Prelazni rok u Engleskoj ponovo će, posle dve sezone, biti usklađen sa ostatkom Evrope, odlučili su klubovi Premijer lige.

Od ovog leta prelazni rok biće završen 1. septemra u 17 sati, a ne kao prethodne dve godine dan uoči starta prvenstva, odnosno polovinom avgusta.

„Ne zanima me kada se prozor za transfere zatvara, ali se mora zatvarati u isto vreme. Govorili su o tome da se zatvara uoči početka prvenstva, ali su to uradili samo u Engleskoj. To nema nikakvog smisla. Bila je to dobra ideja, ali nije uspela“, izjavio je u septembru Jirgen Klop, menadžer lidera Premijer lige i budućeg šampiona Engleske Liverpula.

