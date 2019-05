Prelepa ruska teniserka ‘izludela’ Pariz: A o njenim bicepsima priča ceo svet (foto)

Prelepa ruska teniserka Vitalija Diatčenko svojom lepotom ukrala je pažnju na Rolan Garosu ove godine.

U prvom kolu gren slema povela je protiv favoritkinje Serene Vilijams, ali ipak nije uspela da izbori pobedu. Gledaocima širom sveta je pored nespornog talenta, zapao za oko i njen manekenski izgled.

Follow your dreams and believe in your self🌟 Back to 🔝💯, can’t wait fore more😉 pic.twitter.com/BTTqtwnh7M

Ova 28-godišnja ruska teniserka, pored sjajnog forhenda, dvoručnog bekhenda, agresivnih „bombi“ s osnovne linije, raspolaže i nesvakidašnjom lepotom, pa nije ni čudo da se Francuzi raspituju – ko je ona.

Bila je 71. igračica sveta u novembru 2014. godine, nešto uspešnija u dublovima (60), a upravo je u Parizu pre deset godina debitovala u glavnom ždrebu nekog Gren Slem turnira.

Ruska lepotica je do sada osvojila samo jedan WTA trofej, na Taškent openu 2011., a do sada joj je najveća pobeda bila protiv Marije Šarapove na Vimbldonu 2018.

Na Instagramu je prati više od 42 hiljade ljudi.

How is Russian Tennis Star Vitalia Diatchenko not on something? Look at those arm muscles! pic.twitter.com/Wjc70zbk1y

— Michael Penney ♐️ (@4taylorhall) May 28, 2019