Preminuo legendarni jugoslovenski košarkaš (foto)

Nekadašnji hrvatski košarkaš i košarkaški trener Petar Skansi preminuo je danas u 78. godini.

Skansi je igrao je na poziciji centra.

Ostao je posebno zapamćen kao selektor hrvatske košarkaške reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine, prenose hrvatski mediji.

Bio je i član jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila Svetsko prvenstvo u Ljubljani 1970. godine.

S reprezentacijom Jugoslavije ima i srebro na Olimpijskim igrama 1968, srebro na SP 1967. u Meksiku i srebro na EP 1965. u SSSR-u.

Kao trener je vodio italijanske klubove Skavolini, Veneciju, Romu, Beneton i Bolonju, grčki PAOK, kao i hrvatske klubove Split i Krku.

