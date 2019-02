Preminuo Mati Nikenen, jedan od najvećih ski skakača ikada, skandal majstor i ekscentrik

View this post on Instagram

Suomen kaikkien aikojen menestynein mäkihyppääjä Matti Nykänen on kuollut 55-vuotiaana. Lue uutinen bion linkistä. Kuva: Hannu Rainamo #mattinykänen #rip #urheilu #mäkihyppy #legenda #mäkikotka