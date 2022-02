Preminuo Peđa Vranešević, osnivač grupe Laboratorija zvuka

NOVI SAD – Muzičar i višestrani umetnik Predrag Peđa Vranešević, suosnivač kultne grupe Laboratorija zvuka, preminuo je danas u Novom Sadu nakon duge i teške bolesti, potvrdila je Tanjug porodica muzičara.

Peđa Vranešević, rođen 1946.godine, bio je jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja se formirala tokom šezdesetih i sedamdesetih, inspirisana pođednako popularnom muzikom svog doba i avangardnom umetnošću.

Njegov veliki opus obuhvata inovativnu rok, filmsku i pozorišnu muziku, kao i scenska dela.

U javnosti se prvi put pojavljuje tokom šezdesetih kao član rane beogradske rokenrol grupe The Best Nothing, ali široj javnosti bio je poznat pre svega kao jedan od osnivača popularnog sastava Laboratorija zvuka, sa bratom Mladenom Batom Vraneševićem (1947-2006).

Laboratorija zvuka je objavila albume „Telo“ (1980), „Duboko u tebi“ (1982), „Nevinost“ (1986) i „Nema niđe te ljepote“ (1996).

Vraneševićeva bogata karijera takođe obuhvata i konceptualnu umetnost, vezanu za novosadsku Tribinu mladih, gde je početkom sedamdesetih zajedno sa Miroslavom Mandićem bio urednik filmskog programa.

Odatle je došlo nadahnuće za konceptualan pristup u radu Laboratorije koja je predstavljala duhovito i nekonvencionalno osveženje u jugoslovenskoj pop muzici.

Peđa i Mladen Vranešević sarađivali su sa nekima od najsmelijih reditelja sa naših prostora Karpom Aćimovićem Godinom i Želimirom Žilnikom, kao i sa Draganom Kresojom.

Radili su muziku za uspešne i nagrađivane filmove “Splav Meduze”, “Oktoberfest”, “Još ovaj put”, “Pun mesec nad Beogradom”, “Original falsifikata”, “Kraj rata”, kao i “Artificial Paradise / Umetni raj”, koji je poslednji film iz Jugoslavije prikazan na Kanskom festivalu.

Publika takođe pamti njihovu muziku za popularne televizijske serije “Poletarac”, “Fore i fazoni”, “Varošarije”, “Priče iz Nepričave”.

Peđa Vranešević je sa Žilnikom bio koautor “Gastarbajter opere” u novosadskom Srpskom narodnom pozorištu koja je sa velikim uspehom izvođena više sezona.

Samostalno i sa bratom, Vranešević je pisao muziku za pozorište, sarađujući između ostalih reditelja i sa Dejanom Mijačem, Dimitrijem Đurkovićem, Vidom Ognjenović, Paolom Mađelijem i Duškom Jovanovićem. u predstavama poput “Smrt trgovačkog putnika”, “Oluja”, “Prenoćište”, “Obešenjak” i druge.

Predstave s muzikom Vranesevića izvođene su u Narodnom pozorištu u Beogradu i Sarajevu, Beogradskom dramskom, Pozorištu “Duško Radović” i svim većim teatrima sa prostora Jugoslavije.

Veliku pažnju publike i medija braća Vranešević izazvala su 1984. u Londonu nastupajući pet večeri za redom u prestižnom Institutu savremene umetnosti (ICA) sa muzičko-tekstualno-vizuelnim performansom “Uzjahati konja svetog Marka”.

Za umetnički rad i doprinos Vraneševići su nagrađeni ‘Bronzanim Zmajem’ u Krakovu, dok su i Peđa i Mladen zasebno dobili zlatne medalje i nagrade za životno delo na Festivalu dokumentarnog i kratkog igranog filma u Beogradu. Peđa Vranešević je 1972. diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, da bi do 1981. radio u novosadskom “Urbisu”, gde mu je jedan od najznačajnijih stručnih poduhvata bilo urbanističko i prostorno rešenje Novog naselja.

Zatim prelazi u slobodne umetnike, a 1990. zaposlio se kao muzicki urednik u Radio televiziji Novi Sad.

Bio je još donedavno muzički aktivan, praveći novu muziku iz ličnog zadovoljstva i objavljivao je na Jutjubu.

Kao što je rekao u jednom intervjuu: “Zastupam tezu da je čovekov život po sebi tragedija – glavni junak uvek umire na kraju”.

(Tanjug)

