Priča o Novaku – ovako je ATP video istorijski trijumf u Australiji (video)

Zvanični Tviter nalog Asocijacije teniskih igrača objavio je video prilog o dominaciji Novaka Đokovića na Australijan openu. Kako prenose sportski mediji, pobedom nad Nadalom srpski as je oborio rekord sa sedam titula šampiona u Melburnu, a ATP se osvrnuo na svaku od njih.

He stands alone.

The story of @djokernole – the @AustralianOpen record breaker 🔥 pic.twitter.com/kBnnMMP2OD

— ATP Tour (@ATP_Tour) January 28, 2019