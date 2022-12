Promovisan kalendar SD Crvena zvezda: „Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem“

BEOGRAD – Sportsko društvo Crvena zvezda promovisalo je danas kalendar za 2023. godinu pod nazivom „Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem, za Zvezdu navijam, za Zvezdu dišem“.

Promocija je održana u Medija centru na stadionu „Rajko Mitić“ u prisustvu sportista, članova mlađih selekcija, legendi Crvene zvezde i menadžmenta svih klubova „crveno-bele“ porodice.

Prisutne su pozdravili predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić i prvi čovek Skupštine SD Crvena zvezda Stojan Vujko.

Legendarni pesnik Ljubivoje Ršumović naglasio je da je ljubav prema Crvenoj zvezdi nešto posebno.

„Siguran sam da ćemo svake godine, promovišući kalendar Crvene zvezde, biti obradovani rezultatima koje će naša omladina postizati u budućnosti. ‘Ja sam zvezdaš, ćirilicom pišem’ to je neka vrsta imperativa, neka vrsta zakletve, pa bih iskoristio priliku da proširim malo. Ne samo da ćirilicom pišem, što je imperativ takođe, nego ćirilicom mislim, ćirilicom govorim i ćirilicom se ponašam. Neko će reći da to pravopisno nije u redu. A ja mislim da jeste. Ponašati se ćirilicom znači ponašati se zvezdaški i to je ono što i na sportskom polju i u životu inače moramo imati u glavi, a i u srcu, da pripadamo Crvenoj zvezdi i da to ime ne smemo izneveriti“, rekao je Ršumović, preneo je zvanični sajt SD Crvena zvezda.

Čelnici SD Crvena zvezda su potom sa Ljubivojem Ršumovićem i članovima Upravnog odbora „crveno-belih“ podelili kalendare mladim sportistima.

(Tanjug)

