Prvenac JS Telekoma, GSP „brojao“ do 17

BEOGRAD – Ekipa Jedinstveni sindikat Telekoma Srbija zabeležila je prvu pobedu u 13. sezoni Sočer Zlatne lige u malom fudbalu protiv tima SO BG Elektrane 4:0 (1:0).

Najraspucaniji u ovoj rundi je bio GSP Beograd, koji je mrežu RTV Pančevo-Dunav TV tresao 17 puta, bez primljenog pogotka.

Rezultati trećeg kola: Jedinstveni sindikat Telekoma Srbija – SO BG Elektrane 4:0 (1:0), FK Partizan – Pink 2:1 (1:0), Pogrebno Beograd – SO JKP BVK 5:1 (2:1), A1 Srbija – SO Parking servis Beograd 2:5 (1:3), Tehnomanija – JP Putevi Srbije 6:2 (2:1), Časopis Borba-Sočer – Š Gradska čistoća 8:3 (5:1), GSP Beograd – RTV Pančevo-Dunav TV 17:0 (9:0).

(Tanjug)

