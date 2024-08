Prvi put u istoriji: Jedan igrač igrao za oba tima na istoj utakmici

Američki igrač bejzbola, prvoligaš Deni Jansen je u ponedeljak ušao u istoriju kao prvi koji je igrao za oba tima na istoj utakmici i uz to čak promenio klub u istom delu tog susreta.

Bivši tim Denija Jansena je savladao njegov sadašnji tim u ponedeljak – Toronto Blu džejs su pobedili Bostonske Red Sokse sa 4-1 čime je završena utakmica koja je zbog kiše bila prekinuta još u junu.

Jansen je tako ušao u istoriju kao prvi prvoligaš koji je igrao za oba tima na istoj utakmici, počevši je kao hvatač Toronta 26. juna. Tada je utakmica prekinuta baš dok se Jansen spremao da uhvati lopticu u drugom delu igre – „iningu“. Jansen je 27. jula prešao u Boston i u ponedeljak čak stajao na istom mestu na terenu, ali u drugom dresu, kada je utakmica nastavljena posle prekida koji je trajao tačno 65 dana, 18 sati i 35 minuta.

Jansen, 29-godišnji dešnjak na mestu hvatača koji je karijeru proveo kao rezervni igrač, a ipak postao slavan i upisao se u istoriju svog sporta, rekao je da „bejzbol postoji toliko dugo, toliko se stvari desilo u igri“.

„Tako da sam bio iznenađen kada sam saznao da ću po nečemu biti prvi, a prilično je jedinstveno biti deo istorije ove veličanstvene igre. Tokom utakmice nisam smeo ni da pomislim na to, sve vreme sam se trudio samo da ostanem koncentrisan“, naveo je on.

Jansenova žena, deca i prijatelji bili su na tribini da ga vide kako zauzima svoje mesto u bejzbol knjigama rekorda – ili barem u fusnotama.

„Bio je to veoma kul trenutak, sjajno je bilo biti deo toga“, rekao je menadžer Red Soksa Aleks Kora.

„Ne znam da li će se to ponoviti. Da bi se to dogodilo, to mora da bude kao savršena oluja. Drago mi je da su svi uživali“, naveo je.

Menadžer Toronto Blu Džejsa Džon Šnajder je rekao da mu je drago što je njegov bivši igrač, doživotna rezerva s vrlo malim koeficijentom uspešnosti, privukao pažnju.

„Mislim da je sjajno za njega da uđe u knjige rekorda kao prvi igrač koji je to uradio. Poznajem Janoa oduvek, dobar je u čudnim stvarima, a i one su mu se događale“, rekao je Šnajder.

Ipak, čuda nema jer su tu statističku neobičnost omogućila dva najčudnija entiteta na svetu – pravilnik bejzbola i ćudljivo vreme u Novoj Engleskoj, u SAD, koje je juna prekinulo utakmicu.

Jansen je na utakmici nosio dva dresa, odnosno tri, ako se računa i onaj Toronta kojeg je nosio u junu. Zadržaće jedan za sebe, a jedan će poslati u Kuću slavnih bejzbola. Zato je posle utakmice u ponedeljak zvanično označena autentičnost sve Jansenove opreme.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com