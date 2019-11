„Publika ne želi da gleda Đokovića nego Federera i Nadala“

Direktor turnira u Marseju, Žan Fransoa Kužol, prokomentarsao je za Tennis World povlačenje Rodžera Federera sa Mastersa u Parizu.

Švajcarac se sa nedavno održanog turnira, na kom je po peti put trijumfovao Novak Đoković, povlačio tri puta u poslednje četiri godine, a Kužol, koji je bio direktor tog Matersa do 2011. godine o Rodžerovoj odluci da ne nastupi u francuskoj prestonici kaže:

– Svaki direktor turnira bi želeo da vidi Federera i zbog toga se iznervirate. Vrlo je teško što se turnir u Bazelu igra nedelju dana pre Pariza. Međutim, ako je on 100% spreman, igraće. Ali on može da odluči šta želi, ipak on svoje telo najbolje poznaje. Zbog toga morate da cenite kada dođe da igra, jer to je pravi poklon – smatra Kužol i dodaje:

– Turnir je vrlo kvalitetan, a ako imate Federera, tim bolje, ali nivo tenisa je vrlo visok. Ali odluka je na njemu. Svi žele da gledaju Federera, mada ATP kup nije oštećen njegovim povlačenjem.

Nekadašnji teniser napravio je poređenje o tome koga iz velike trojke publika više voli da gleda na terenu.

– Ljudi žele da gledaju više Federera i Nadala nego Đokovića, koji je pak neverovatan igrač. Ali on nema tu harizmu koju imaju njih dvojica – smatra 66-godišnji Francuz.