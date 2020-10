Radonjić: CZV izgleda dobro, s pravom je prvi favorit u ABA

BEOGRAD – Košarkaški trener Dejan Radonjić rekao je da mu prija pauza i period bez stresa i smatra da nema razloga za brigu kada je u pitanju njegova trenerska budućnost.

Nekadašnji trener Crvene zvezde, nakon odlaska iz minhenskog Bajerna nema angažman, a mnogi očekuju da ga uskoro vide u novom klubu.

„Kada dođe vreme da se donesu odluke, onda bih možda mogao nešto konkretno da kažem, sada ne“, rekao je Radonjić u Meridianovoj emisiji „Moj ugao“.

„Mislim da je neka briga postojala nakon završetka karijere, jer sam morao da donesem odluku. Imao sam sreću da sam već pri kraju kaijere prelomio u kom pravcu ću da idem, brzo sam dobio posao. Ja sam tu prvu brigu lako preporodio, a ova trenutna pozicija je normalna za trenera. To se dešava i toga mora biti“.

Boravak u Nemačkoj doneo je solidne rezultate, pa je mnoge možda i iznenadio rastanak Radonjića i Bajerna.

„U rezultatkom smislu je to bilo zadovoljavajuće. Na početku je bilo dosta riskantno, došao sam pred kraj sezone, bilo je malo vremena za bilo šta, a trebalo je osvojiti titulu. Nova sezona je takođe bila dobra. “

Imao je zanimljive sezone i na klupi Crvene zvezde i na klupi Bajerna, ali košarkaški stručnjak ističe da se to ne upoređuje.

„Nije moje da ocenjujem koji rezultat je jači. To je za Bajern velika stvar, bilo je dosta interesantno gledati kako će se to razvijati. Uspeli smo da budemo dobri, 14 pobeda jeste razlog za zadovoljstvo.“

Iako mnogi spekulišu da li se između Radonjića i Zvezde dogodilo nešto loše, košarkaški stručnjak je uvek pohvalno govorio o svom bivšem klubu, pa je tako bilo i ovog puta.

„Mislim da to niko ne zna. Proveo sam sjajan period u Zvezdi, ne bih mogao, sve i da hoću, da kažem nešto drugačije. Nije to zato što ja to neću, nego je moj stav takav da je vreme u Zvezdi meni donelo sjajne stvari i ja to tako vidim i tako se osećam“, rekao je Radonjić, koji se osvrnuo na i na ovosezonski start kluba sa Malog Kalemegdana.

„Napravili su dobre promene, tim je dobar i pojačan dobrim igračima, koji će dati ono što je potrebno celoj ekipi. Možemo dosta toga dobrog očekivati od Zvezde u ovoj sezoni. Izgleda je Zvezda jako dobro, imala je odličan pristup i visok kvalitet igre, i otuda tako velika razlika. S pravom se Zvezda smatra za najvećeg favorita za osvajanje ABA lige. Rano je donositi zaključke, ali Zvezda ide u dobrom pravcu“, rekao je Radonjić.

Legendarni Dino Rađa nedavno je izjavio kako ABA liga gubi smisao i da gotovo nikoga više ne interesuje, ali Radonjić ima nešto drugačije viđenje regionalne košarkaške lige.

„ABA se razvijala dugo, ja sam igrao u prvoj sezoni, pa onda sam bio tu kada je ABA davala tri člana za Evroligu. Bila je jaka do te mere da je figurirala kao jedna od najjačih liga, međutim izgubila su se sada dva mesta, ali imamo dosta prostora da učestvujemo u Evrokupu. ABA je dobro rešenje i potreba na ovim prostorima, jer daje mogućnost da se igraju i evropska takmičenja“, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

