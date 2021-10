Radonjić: Da dobrom igrom iskontrolišemo kvalitete Albe

BEOGRAD – Na nama je do dobrom igrom dođemo do kontrole kvaliteta njihove igre i da im ne dozvolimo da oni nametnu svoj ritam, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić pred meč sa Albom u Evroligi.

Crveno-beli sutra od 19 sati dočekuju nemački tim u petom kolu Evrolige u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Nastavili su sa sistemom koji je postavio trener Aito, sada je tu njegov pomoćnik koji je dugo radio sa njim. Nastavili su sa prepoznatljivim načinom igre. Napravili su dosta promena u timu i sigurno će biti potrebno vreme igračcima da uđu u taj ritam i folozofiju igre, zadržali su i kvalitet koji su imali. Na prvom mestu tu je Sikma, zaslužuju apsolutni respekt, sigurno sa dobrim iskustvom putuju za Beograd“, rekao je Radonjić novinarima u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Imaju dobra iskustvo igranja ovde, na nama je do dobrom igrom dođemo do kontrole kvaliteta njihove igre i da im ne dozvolimo da oni nametnu svoj ritam igre. Posle dugo vremena imamo situaciju da igramo u Pioniru evroligašku utakmicu pred našim navijačima. Ako bude atmosfera makar približna onome kako je znalo da bude na utakmicama Evrolige ovde, sigurno da će to biti veoma značajno za nas“, istakao je Radonjić.

Crveno-beli su nakon pet utakmica u kratkom vremenskom periodu imali malo više vremena da se osveže pred duel sa nemačkom ekipom.

„Ritam je od početka bio veoma zgusnut, imali smo utakmice na svakih tri dana na početku sezone, a posle i nedelju sa duplim programom. Uz sve probleme koje smo imali sa odsutnim igračima bilo je jako zahtevno i teško. Nakon tog ciklusa imali smo četiri dana do utakmice Albom. Pokušali smo da iskoristimo to na najbolji mogući načcin, ali i razmišljali o igračima koji se polako vraćaju u ekipu. Uradili smo što smo i planirali i paralelno se pripremali za utakmicu sa nemačkim timom”, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

