Radonjić: Kontrolisali smo razliku i došli do pobede

BEOGRAD – Trener košarakaša Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je zadovoljan što je tim pobedio Cibonu u 10. kolu ABA lige.

Zvezda je posle velike borbe slavila sa 86:72 i uspisla deveti trijumf u regionalnom takmičenju.

„Odradli smo utakmicu sa periodima dobre igre u oba pravca, a istovremeno sa periodima u kojima smo pravili greške, koje nas na kraju nisu koštale neizvesnije utakmice. Iskontrolisali smo razliku i uspeli smo da dođemo do pobede“, rekao je Radonjić na konferenciji za medije posle meča.

Trener Cibone Vladimir Jovanović čestitao je rivalu na pobedi i rekao da svojim igračima nema šta da zameri.

„Čestitam Zvezdi na pobedi. Odigrali su muški, čvrsto. Mislim da su bili ozbiljni i da je njihov individualni i evroligaški kvalitet došao do izražaja. Odigrali smo pristojnu utakmicu, parirali smo u kontakt igri. Imamo mnogo toga da naučimo iz ovog. Nemam šta da zamerim igračima, veći deo utakmice bili su dobri. Pravili su greške koje su bile košarkaške i to mi nije smetalo“, rekao je Jovanović.

Pre duela u Beogradu, mediji iz Hrvatske su preneli da Jovanovića čeka otkaz nakon duela sa crveno-belima.

„Čeka me mesto u autobusu i vraćam se za Zagreb. Šalim se, može da me smeni onaj koji me je doveo, a novinari, uz dužno poštovanje, mogu da pišu, ali ne i da smenjuju“, poručio je Jovanović.

I Radoniić i Jovanocić izjavili su saučešće povodm smrti košarkaša Stevana Jelovca, koji je preminuo od posledica moždanog udara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.