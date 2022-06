Radonjić: Spremni smo, navijajte fer, sportski i korektno

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić pozvao je navijače da fer, sportski i korektno podrže crveno-bele u majstorici finala plej-ofa ABA lige protiv Partizana.

Crvena zvezda će u ponedeljak od 20.00 časova dočekati Partizan pred svojim navijačima.

„Posle četiri odigrane utakmice i 2-2 došli smo do petog odlučujućeg meča u ovoj finalnoj seriji. Tri meča su bila odigrana na jedan način, ovaj poslednji potpuno drugačije i to ne želimo da se ponovi. Čvrstom igrom, svom energijom koju imamo u ovom trenutku, sa dugim intervalima dobre koncentracije i potpuno drugačijom igrom u oba pravca želimo da odigramo ovu utakmicu. Pozivam još jednom naše navijače da nas bodre, pruže nam podršku u utakmici koja je važna, ali da to čine fer, sportski i korektno i da se na kraju radujemo dobrom rezultatu“, rekao je Radonjić za zvanični sajt kluba.

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić da ekipa spremno dočekuje ovu utakmicu.

„Očekuje nas veliko finale i peta utakmica. Sve mora biti drugačije od prethodne utakmice, od odbrane, čvrstine, energije. Očekujem reakciju iako ova serija nije samo jedna utakmica, već deo celine u kojoj su ostale tri koje su bile potpuno drugačije. Spremnic ćemo dočekati ovu utakmicu. Borili smo se za naše navijače u petoj poslednjoj utakmici, i sada smo došli do te situacije. Još jednom apelujem na naše navijače da nas bodre kako samo oni znaju, ali bez ikakvih uvreda na račun protivnika niti ubacivanja predmeta na teren“, rekao je kapiten „crveno belih“.

U saopštenju Crvene zvezde se navodi da će hala „Aleksandar Nikolić“ biti otvorena u ponedeljak već od 17 časova, a kontrole na ulazima će biti vrlo detaljne. Kapacitet dvorane je smanjen nakon kazne ABA lige.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.