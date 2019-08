Raduljica:Iz utakmice u utakmicu pokazujemo da smo sve bolji

BEOGRAD – Centar košarkaške reprezentacije Srbije Miroslav Raduljica rekao je da srpski tim iz utakmice u utakmicu napreduje i da u timu nema velike euforije pred predstojeće Svetsko prvenstvo u Kini.

Izabranici Aleksandra Đorđevića u pripremnim utakmica ostvarili su sve pobede.

Osvojili su Akropolis kup, gde su pobedili Grčku, za koju je igrao Janis Adetokumbo, MVP najjače košarkaške lige na svetu.

„Igramo jako dugo zajedno. Svi znate koja su to imena, ali ne igraju imena nego tim. Mi iz utakmice u utakmicu pokazujemo da smo sve veći i bolji tim. Među nama nema euforije, imamo samo jednu veliku sigurnost u svakog drugara, brata koji je pored tebe na klupi ili u igri na parketu. To je naš najveći kvailtet“, rekao je Raduljica.

Osvajači evropske, svetske i olimpijske srebne medalje u Kini neće moći da računaju na Miloša Teodosića i Dragan Milosavljevića, koji će zbog povreda propustiti šampionat.

„Njihove porede su nas poremetile na najveći mogući način. Takve povrede, kao što je Gagijeva, gde se jednom takvom momku i sportisti desi tako nešto, stvarno je strašno. Mi kao profesionalci znamo da je to život sportiste. Nema tu šta da se priča, mi moramo da idemo dalje. Naravno da ćemo misliti na Gagija kao da je sa nama. Želimo im najbrži mogući oporavak. To je deo igre, ali nimalo prijatno. To vas uvek poremeti i kao čoveka i kao sportistu“, rekao je on.

Član kineskog Đangsua nada se da će hale tokom SP biti ispunjene.

„Nadam se da će biti podrške, to ne možemo da znamo. To nije moj grad, ja ne igram tamo. Nadam se da će zbog toga što igram dugo u Kini da dođu navijači, koji stvarno vole košarku. San svakog košarkasa je da hale u kojima igraju budu pune, da igra protiv najboljih mogućih protivnika i da pobedi“, zaključio je Raduljica.

Srbija će poslednji deo priprema za Munodbasket odraditi u kineskom Šenjangu, gde će sutra od 13.30 po srednjeevropskom vremenu igrati protiv Italije, a rivali na turniru biće joj još Francuska i Novi Zeland.

Srpski košarkaši grupnu fazu SP igra u Fošanu u grupi D sa Italijom, Filipinima i Angolom, protiv koje otvaraju nastup na Mundobasketu 31. avgusta.

(Tanjug)