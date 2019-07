Rafael Nadal će uvek biti rob sopstvenih navika (video)

Španski teniser Rafael Nadal oduvek je bio poznat po brojnim ritualima koje praktikuje na terenu. Jedan od najboljih tenisera sveta navodno pati od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, što se vidi ako pažljivo posmatrate njegove mečeve.

Šoanac je svoju opsesiju doveo do savršenstva ali je činjenica da je i rob sopstvenih rituala.

Rafini rituali između poena i gemova ozbiljno idu na živce protivnicima, ali i ljubiteljima tenisa širom sveta. Nadal na svakom meču ponavlja određene radnje, kako bi smanjio napetost i otklonio uznemirujuće misli.

Kada izlazi, na teren staje isključivo desnom nogom, a reket obavezno drži u levoj ruci.

The most 'Ritual-Tennistic' player of all time.

Rafa 'The King of Clay' Nadal.#Wimbledon2017 pic.twitter.com/H1k6JkSQeN

— Naman Saxena (@iamnamansaxena) July 7, 2017