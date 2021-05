Rafael Nadal proglašen za najboljeg sportistu planete (video)

Španski teniser Rafael Nadal proglašen je najboljim sportistom za 2021. godinu u izboru Laureus akademije, dok je Naomi Osaka sportistkinja godine.

📣 The 2021 Laureus World Sportsman of the Year is….@RafaelNadal pic.twitter.com/Ubp0GdBz4X

— Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021