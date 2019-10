Rakočević: Jokić je biti još bolji, Toronto mi je favorit

BEOGRAD – Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije (KS S) Igor Rakočević rekao je da ima velika očekivanje od srpskih igrača u novoj sezoni NBA lige.

Srbiju će u najjačoj košarkaškoj ligi predstavljati Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica (Sakramento), Boban Marjanović (Dalas), Marko Gudurić (Memfis) i Alen Smailagić (Golden Stejt).

„Iskreno, očekivanja su velika. Imamo mlade igrače u NBA koji će tek pokazati svoje najbolje igre i koji će iz godine u godinu biti sve bolji. Posebno Bogdanović, Jokić, Gudurić i Smailagić. Verujem da će gledaoci imati razloga zašto će se budi noću da gledaju utakmice“, rekao je Rakočević Tanjugu.

Nikola Jokić prošle sezone vodio je Denver do polufinala Zapadne konferencije, a odlične partije donele su mu titulu najboljeg centra u NBA.

Nagetsi su novu sezonu otvorili pobedom protiv Portlanda 108:100, a Jokić se dabl-dablom od sa 20 poena i 13 skokova predstavio košarkaškoj publici.

„Verujem da mogu bolje nego prošle sezone. Mislim da im fali jedan ili dva iskusna igrača, koji imaju bitne utakmice u rukama kako bi napravili korak dalje. Nikola će igrati još bolje. Za njega je karakteristično da je igrač koji se kasno fizički razvio. Tačnije rečeno, on se još nije fizički razvio. On je uz mlađim kategorijama bio daleko ispod svojih vršnjaka što se fizikalija tiče. To je u neku ruku njegova prednost. Zamislite za jednu, dve godine kada dostigne svoj maskimum sto se ttiče fizičkih karakteristika….Mislim da će biti jako nezgodan“.

Rakočević, koji je u svojoj karijeri igrao u Minesoti, istakao je i da od „srpskog“ Sakramenta očekuje dobru sezonu.

„Verujem da će dobro da odigraju i da će ostati na okupu. Lepo je i zdravo za igrača koji ima dobru sezonu, kao što je imao Bogdanović da ostane u istom ambijentu gde su igrači i publika naviknuti na njega. Bilo bi dobro da ostane. Tamo su u rukovodstvu naši velikani Divac i Stojaković, koji razumeju naš mentalitet bolje nego Amerikanci“, naveo je on.

Debitantsku sezonu u NBA počeo je Marko Gudurić, koji je tokom pred sezone imao solidne nastupe.

U prvom zvaničnom mecu za Memfis, momak iz Priboja odigrao je 24 minuta i postigao devet poena u porazu od Majamija 120:101.

„Sve zavisi od toga koliko će dobiti šansu. On već ima osvojene trofeje sa ekipama u Evropi. Prilično je iskusan za svoje godine i kao kapiten mlade reprezentacije osvojio je zlato na EP. Fizički je približan Amerikancima što se tice građa tela. Atipačan je igrač, jer je levoruk. Ima dobar step-bek šut, koji u NBA dosta prolazi. Ukoliko dobije minutažu, mislim da će da pokaže svoje kvalitete“.

Titulu šaampiona NBA brani Toronto, a Rakočević je naveo da bi voleo da tim iz Kanade ponovi uspeh.

„NBA se menja iz godine u godinu. Toronto osvoji titulu, pa im najbolji igrač ode u drugu ekipu… Voleo bih da Toronto ponovo pobedi, ali biće teško“.

Loš početak sezone košarkaša Crvene zvezde, čiji je tim pročenjen kao jedan od najkvalitetniji u poslednjih nekoliko godina, doveo je sporazmnog raskida saradnje sa trenerom Milanom Tomićem.

„Zvezda je imala malo i problema sa povredama. Rano je da se na početku sezone nešto definiše, prognoyira i da se prave očekivanje. Siguran sam da će Zvezda doći do svog optimalnog kvaliteta igre, s obzirom na kvalite igrača i snagu kluba. Biće to okej. Imamo mnogo kvalitetnih trenera, siguran sam da će Zvezda odabrati dobrog trenera“, rekao je bivši igrac ovog kluba

Partizan je sezonu Evrokupa počeo sa maksimalne četiri pobede, što praktično znači da je osigurao drugu fazu u ovom takmičenju.

„Partizan ima dobre rezultate u Evrokupu i to je dobro i za srpsku košarku. Krivo mi je što je u Evropi i kod nas u klubovima je trend gde se zapostavljaju domaći mladi igrači i dosta je stranaca na terenu, ali tako je kako je“, zaključio je Rakočević.

(Tanjug)