Ramljak: Pričali smo o tome da izbegnemo Srbiju

MILANO – Selektor hrvatske košarkaške reprezentacije Damir Mulaomerović izjavio je da je zadovoljan pobedom protiv Ukrajine 90:85 u meču petog kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Milanu, prenosi hrvatski „Indeks“.

Hrvatska je ovom pobedom sigurno izbegla četvrto mesto u grupi, a pošto se odigraju svi mečevi u grupi C biće poznato da li će ova selekcija biti na kraju druga ili treća. Hrvatska će biti druga ako Velika Britanija pobedi Italiju, a u suprotnom osvojiće treće mesto.

„Posle poraza od Finske izgubili smo i samopouzdanje. Svi smo bili razočarani pogotovo način na koji smo izgubili, ali to je košarka. Morate da podsetite igrače zbog čega su ovde došli. Moramo da budemo zadovoljni sa onim što smo do sada uradili. Čestitam mojim igračima na pobedi protiv Ukrajine. Svi su iscrpljeni i psihički i fizički pošto su odigrali pet utakmica u sedam dana, ali su pronašli ekstra energiju za današnju pobedu“, rekao je Mulaomerović.

Hrvatski košarkaš Ivan Ramljak je istakao da je bitno da je njegov tim ostvario pobedu.

„Teška utakmica kao i svaka do sada. Danas smo se dobro borili i onda smo pali za dva minuta. Ne znam zašto, ali je bitno da smo na kraju pobedili“, rekao je on.

Hrvatska će u osmini finala EP igrati sa Srbijom, Poljskom ili Finskom. Na pitanje da li im je glavni cilj bio da izbegnu Srbiju, Ramljak je odgovorio:

„Naravno da smo pričali o tome. Čekamo da se ostale utakmice završe, pa ćemo videti“.

Srbija je trenutno prvoplasirana u grupi D. Ako naša selekcija pobedi Poljsku osvojiće prvo mesto i u osmini finala će igrati sa četvrtoplasiranom reprezentacijom iz grupe C, a to će najverovatnije biti Italija. Ako Srbija izgubi od Poljske osvojiće drugo mesto i u osmini finala će se sastati sa trećeplasiranom selekcijom iz grupe C.

(Tanjug)

