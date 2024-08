Ranđelović: Još nije gotovo, čeka nas finale

Srpski vaterpolista Sava Ranđelović rekao je da je ekipa bila smirena i odigrala izvanredno današnju polufinalnu utakmicu olimpijskog turnira protiv SAD, ali da još nije završila posao jer je čeka borba za odbranu zlatne medalje.

„Rekao sam da ćemo dati 200 odsto i dali smo. Kontrolisali smo utakmicu od početka do kraja, bili smireni, nismo ulazili u haos. Videli ste odnos isključenja kakav je bio, branili smo se sve vreme, sve je funkcionisalo perfektno. Čestitam momcima na izvanrednoj utakmici. Još nije gotovo, imamo tu finalnu utakmicu da damo još 200 odsto što nam je ostalo i da probamo da dobijemo“, rekao je Ranđelović novinarima u Parizu.

Vaterpolisti Srbije plasirali su se treći put uzastopno u finale Olimpijskih igara, pošto su u polufinalu pobedili selekciju SAD 10:6.

Srbija će u nedelju od 14 časova u finalu igrati protiv pobednika večerašnjeg duela Mađarske i Hrvatske.

„Hladne glave. Slavimo, ušli smo u finale, ali nismo još ništa uradili. Nemamo želju, kao što je ovo bilo, ko god da dođe, spremićemo se, odmorićemo se“, dodao je on.

Vaterpolista Nikola Dedović rekao je da ekipa crpi snagu iz dobre odbrane.

„Najbitnije je da smo odigrali smireno, krenuli smo dosta tvrdo. Najbitnije da smo bili koncentrisani na nas, imamo još jedan korak. Trudićemo se da se oporavimo i sledeća utakmica prekosutra finale, čekamo da vidimo ko će nam biti protivnik. Ta odbrana je najbitnija stvar kod nas, odatle crpimo svu snagu i prenosimo u napadu. Pripremamo se polako, za sve što nam predstoji. Srećan sam što smo pobedili“, rekao je Dedović novinarima.

„Nemam želju, uvek govorim da, ako hoćeš da budeš šampion, moraš da pobediš svakoga. Nikada ne kalkulišemo, ko nam dođe – došao je. Znamo šta je krajnji cilj“, dodao je on.

Dedović je bio najefikasniji u srpskom timu sa četiri gola. On je rekao da mu je to najmanje važno i da je najvažnija pobeda.

„Prošli smo dalje, reprezentacija je izborila još jednu medalju. Idemo maksimalno u svakoj utakmici idemo na pobedu, još jedan korak nam predstoji, nema euforije“, dodao je on.

Njegov saigrač Radimir Drašović rekao je da igrače u subotu očekuje utakmica njihovih karijera.

„Za dva dana je utakmica naših karijere, to nećemo propustiti. Manje je važno ko je protivnik. to je finale, pobediće srce i tim“, rekao je on za RTS.

Srpski tim nije dobro počeo turnir, a u četvrtfinale je prošao kao četvrti iz grupe.

„Svašta smo prošli od te prve utakmice, samo mi znamo kroz šta smo morali da prođemo da bismo došli do finala. Nijednog trenutka nije nedostajao timski duh i zajedništvo. Zbog koncentracije i želje danas smo izgledali onako kako treba da izgleda ekipa koja ide u finale Olimpijskih igara. Odbraa, fokus, smirenost, pribranost, samopouzdanje, a pre svega tim. Tu nećemo stati, imamo fore da dođemo sebi i da se spremimo za sledeću utakmicu“, naveo je Drašović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.