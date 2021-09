Ranković i Matić: Žao nam je što nije bilo sjajnije

BEOGRAD – Nadamo se da smo opravdali barem deo očekivanja, izjavile su Borislava Perić Ranković i Nada Matić, bronzane stonoteniserke sa Paraolimpijskih igara u Tokiju.

„Nadali smo se barem jednoj medalji. Imali smo četiri četvrtfinala, koja nismo uspeli da prebacimo u medalje, za tim ostaje žal. Drago mi je što smo uspeli da opravdamo barem deo očekivanja kako stručnog tima, tako i ljudi koji su bili uz nas. Žao mi je što nije bilo sjajnije, ali je teško doći i do ovog“, rekla je Perić Ranković novinarima po dolasku u Beograd.

Nada Matić kaže da su se očekivale malo sjajnije odličje, ali da svaka medalja ima značaj.

„S obzirom na to da smo izgubili četvrfinala, trebalo je podići glavu i odigrati ekipni deo. Nas dve smo sa trenerom uspele da to odradimo i došli smo do medalje. Očekivali smo da bude sjajnija, ali medalja je medalja i svaka ima svoj značaj“, rekla je Matić.

