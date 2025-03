Rasel: Meklaren je sposoban za dominaciju u Formuli 1

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je danas da veruje da bi Meklaren mogao da pobedi u svakoj trci u ovogodišnjem šampionatu Formule 1 i da je prednost te ekipe u tempu u odnosu na ostale timove „veća nego što je Red Bul ikada imao“.

Šampionat Formule 1 počeo je prošlog vikenda u Australiji, a vozač Meklarena Lando Noris je startovao sa pol pozicije i pobedio.

Iako misli da vozači Meklarena Noris i Oskar Pjastri imaju prednost, Rasel je rekao da ipak ne veruje da oni mogu da ponove ono što je Maks Verstapen radio u Red Bulu, tokom dominacije prethodnih sezona.

„Njihov bolid je definitivno sposoban da pobedi u svakoj trci. Njihov bolid bi trebalo da pobedi u svakoj trci, ali ne mislim da će to uraditi ove godine. Videćemo, mislim da je prednost koju imaju u odnosu na ostale veća nego što je Red Bul ikada imao“, rekao je Rasel novinarima u Šangaju.

Rasel je prošle nedelje u Melburnu zauzeo treće mesto, sa više od osam sekundi zaostatka za Norisom i drugoplasiranim Verstapenom.

On je rekao da nije moguće sustići Meklarenov bolid MCL39.

„Ako pričate o pokušaju da pronađete toliku količinu vremena po krugu i potisak, to se neće desiti u sezoni i to se nikada nije desilo u sezoni. Očigledno rade nešto bolje od ostalih, očigledno su znatno brži od ostalih kada se gume zagreju. To smo videli na testiranju u Bahreinu, to smo videli u trećem sektoru u kvalifikacijama, kada su četiri desetinke bili brži od ostalih“, naveo je Rasel.

Međutim, u Meklarenu nisu uvereni u Raselove procene.

„Ako želi da otpiše ovu sezonu posle prvog trkačkog vikenda, onda neka to uradi“, rekao je Pjastri.

On je dodao da je staza Albert Park u Melburnu preuveličala učinak Meklarena.

„Džordž je izašao sa nekim smešnim stvarima prethodnih nedelja i videćemo, ali to je samo jedna trka. To je staza koja je prethodnih godina bila konkurentna za nas, čak i kada naš bolid nije bio dominantniji od Red Bula. Ići ćemo na različite staze na kojima ćemo se više mučiti. To je sigurno“, dodao je Pjastri.

Šampionat se nastavlja trkačkim vikendom u Kini, a trka u Šangaju vozi se u nedelju od 8 časova.

(Beta)

