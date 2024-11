Rasel: Za ekipu i za mene ovo je vikend iz snova u Las Vegasu

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je danas da je za njega i ekipu trkački vikend u Las Vegasu „bio kao iz snova“, nakon što su zabeležili dvostruku pobedu.

„Planirao sam let za nekoliko sati, ali definitivno neću stići na taj let! Uživaću večeras sa svojim timom. Bio je to vikend iz snova. Ne znam kako sam bio tako brz, ali sada uživam u toj vožnji“, rekao je 26-godišnji britanski vozač, preneo je Skaj.

Rasel je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Las Vegasa zabeležio treću pobedu u karijeri, ujedno drugu ove sezone. Njegov timski kolega Luis Hamilton trku je završio na drugom mestu.

„Vegas je jednostavno ludo mesto. Ne mogu ni opisati ovo mesto. Da osvojimo pol poziciju, pobedu i još drugo mesto sa Luisom, nismo mogli da izaberemo bolje mesto za to“, dodao je Rasel.

Rasel se prisetio i prethodnih trka koje je počinjao sa pol pozicije, a koje kasnije nije uspeo da pretvori u pobede.

„Samo sam čekao da se nešto dogodi! Dve trke (Kanada i Velika Britanija) u kojima sam bio na pol poziciji bile su haotične“, istakao je on.

Njegov timski kolega Luis Hamilton prvo je čestitao četvrtu uzastopnu titulu Maksu Verstapenu iz Red Bula, a zatim istakao da bi lako došao do pobede da je u kvalifikacijama imao bolju poziciju.

„Da sam juče uradio svoj posao, danas bi bilo lako. Ali u redu je. Bilo je zabavno da sa 10. mesta dođem ovde. Tim je uradio fantastičan posao. Ne znam zašto smo bili tako brzi ovog vikenda, ali to je najbolji bolid što je ikada bio, tako da sam zahvalan što sam bio deo toga i što smo došli do te tačke“, rekao je sedmostruki svetski šampion, koji na kraju sezone prelazi u Ferari.

Na pobednički podijum popeo se i vozač Ferarija Karlos Sainc, koji je istakao da je treća pozicija danas bila maksimum za njegov tim.

„Voleo bih da sam bio malo brži i borio se sa Džordžom za pobedu, ali nismo uspeli. Završili smo na trećem mestu što je najviše što smo mogli danas“, zaključio je Sainc.

U generalnom plasmanu vodeći Verstapen ima nedostižna 403 boda, drugoplasirani vozač Meklarena Lando Noris ima 340 bodova, dok je Šarl Lekler iz Ferarija treći sa 319 bodova.

U plasmanu konstruktora Meklaren vodi sa 608 bodova, dok je na drugoj poziciji Ferari sa 24 boda zaostatka.

Do kraja šampionata ostala su još dva trkačka vikenda. Narednog vikenda u Kataru je na programu sprint trka (subota) i glavna trka u nedelju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com