Rašford: Izvukao sam pouke iz prošle sezone

MANČESTER – Fudbaler Mančester junajteda Markus Rašford izjavio je da će igrači „crvenih đavola“ novu sezonu u Premijer ligi započeti na pravi način, prenose britanski mediji.

Mančester junajted je prošle sezone osvojio šesto mesto u Premijer ligi zbog čega će igrati u Ligi Evropa.

Klub sa „Old traforda“ se trenutno u Australiji priprema za novu sezonu u engleskom šampionatu, a vodiće ga novi menadžer, holandski stručnjak Erik ten Hag.

„Bićete predmet kritika ukoliko ne igrate na željenom nivou, a to je normalno. To je deo posla. Uvek sam govorio da sam svoj najveći kritičar i svestan sam da moram da budem bolji kada ne igram kako umem. Izvukao sam pouke iz prošle sezone, dobro sam se odmorio, treniram vredno i znatno sam spremniji pred novu sezonu“, rekao je engleski reprezentativac.

On je pohvalio novog menadžera „crvenih đavola“.

„Zabavno je igrati za Ten Haga, igrači uživaju i nadamo se da možemo da započnemo sezonu na pravi način“, zaključio je Rašford.

Mančester junajted će u prvom kolu nove sezone u Premijer ligi 7. avgusta na svom terenu igrati protiv Brajtona.

(Tanjug)

