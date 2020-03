BEOGRAD – Srpski košarkaški reprezentativac napustiće na kraju sezone Efes i preseliti se u NBA ligu, izjavio je njegov menadžer Miško Ražnatović.

„Ne bih sada to isticao kao neku vest, ali to je plan za njega za sledeću godinu. On je najbolji evropski bek na vrhunskom nivou i ima samo 25 godina“, rekao je Ražnatović gostujući u emisiji „U obruču“ na TV Arenasport.

Micić je pre Efesa nastupao za Megu, Bajern, Crvenu zvezdu, Tofaš i Žalgiris.

(Tanjug)