Real nosi 3:1 na Enfild, dva gola Vinisijusa, Foden za prednost Sitija

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu ekipu Liverpula sa 3:1, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

Dva gola za Real postigao je Žunior Vinisijus u 27. i 65. minutu, a jedan Marko Asensio u 36. minutu. Strelac jedinog pogotka za Liverpul bio Mohamed Salah u 51. minutu.

Real je dominirao u prvom poluvremenu, uputio je 13 udaraca ka golu rivala, dva puta je pogodio mrežu „redsa“, dok Liverpul nijednom nije zapretio.

Ekipa Zinedina Zidana povela je u 27. minutu golom Vinisijusa Žuniora, posle sjajnog pasa Tonija Krosa, da bi devet minuta kasnije Asensio duplirao prednost Reala.

Kros je ponovo poslao dugačak pas, loptu je glavom zakačio Trent Aleksander-Arnold i poslao je pravo na nogu Asensija koji je lako prebacio preko Alisona.

Liverpul je mnogo konkretnije počeo drugo poluvreme i posle samo šest minuta smanjio je rezultat na 2:1, a strelac je bio Salah koji se sjajno snašao u kaznenom prostoru posle šuta Dijoga Žote.

Konačan rezultat postavio je Žunior Vinisijus u 65. minutu. Karim Benzema je lepo sačuvao loptu, poslao je do Luke Modrića, a on do Žuniora koji je po drugi put savladao Alisona.

U drugom susretu večeri Mančester siti je kao domaćin pobedio Borusiju Dortmund sa 2:1.

„Gradjani“ su poveli u 19. minutu golom Kevina De Brujnea, na asistenciju Rijada Mareza, izjednačio je Marko Rojs u 84. minutu, a pobedu Sitiju doneo je Fil Foden u 90. minutu.

Revanš mečevi se igraju 14. aprila u Liverpulu i Dortmundu.

(Beta)

