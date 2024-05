Real posle velikog preokreta protiv Bajerna u finalu Lige šampiona

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se večeras u finale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici polufinala posle velikog preokreta pobedili Bajern iz Minhena 2:1.

Real je ukupnim rezultatom 4:3 prošao dalje, pošto je prva utakmica u Minhenu prošle sedmice završena nerešeno 2:2.

Bajern je poveo u 68. minutu golom Alfonsa Dejvisa, a pobedu Realu doneo je dvostruki strelac Hoselu, golovima u 88. minutu i prvom minutu nadoknade vremena. Hoselu je u igru ušao u 81. minutu umesto Federika Valverdea.

Prvu šansu imao je Bajern u osmom minutu kada je Serž Gnabri šutirao pored gola. Real je posle toga imao inicijativu, a prvu pravu šansu imao je u 13. minutu. Vinisijus Žunior je pogodio stativu, na odbijenu loptu natrčao je Rodrigo, ali je njegov šut dobro odbranio golman Manuel Nojer i uhvatio loptu.

Dva minuta kasnije Vinisijus je šutirao pored gola, a ubrzo je sa druge strane pokušao Leroj Sane.

U 28. minutu fudbaler Bajerna Hari Kejn dobro je šutirao iz voleja sa ivice kaznenog prostora, a golman Andrij Luljin zakačio loptu dovoljno da je izbaci u korner.

Vinisijus je u 40. minutu iskosa sa desne strane poslao loptu pred gol, ali je Nojer ponovo dobro intervenisao i izbacio loptu u korner.

Real je odmah na početku drugog poluvremena zapretio, kada se Vinisijus oslobodio čuvara i dodao do Valverdea, ali je igrač Bajerna Erik Dajer u poslednjem trenutku izbacio loptu.

U 47. munutu na drugoj strani šansu je imao Dejvis, lopta je zakačila Karvahala i otišla preko gola u korner.

Vinisijus je u 52. minutu došao do peterca, ali je intervenisala odbrana gostiju, a zatim je Lunjin na drugoj strani odbranio šut Kejna. Odmah zatim Rodrigo je šutirao pored gola.

U 59. minutu Nojer je ponovo dobro odbranio svoj gol posle slobodnog udarca koji je izveo Rodrigo. Kapiten Bajerna je posle toga odbranio i pokušaj Vinisijusa.

Golman Lunjin je u 66. minutu odbranio šut Džamala Musijale, a dva minuta kasnije Bajern je poveo. Musijala je osvojio loptu na ivici svog kaznenog prostora, dodao do Kejna, a on do Dejvisa koji je prošao po levoj strani, oslobodio se Antonija Ridigera i poslao loptu u dalji ugao.

Fudbaler Reala Načo postigao je gol u 72. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije sudija Šimon Marčinjak poništio pogodak, pošto je Načo gurnuo Džošuu Kimiha u lice pre nego što je došao do lopte.

Kejn je u 76. minutu imao dobru priliku posle dodavanja Musijale, ali je pogodio spoljni deo mreže.

U 83. minutu Ridiger je poslao dugu loptu pred gol ka Vinisijusu, koji nije uspeo dobro da zahvati loptu.

Real je izjednačio u 88. minutu posle prve greške svog golmana na utakmici. Šutirao je Vinisijus, Nojeru je ispala lopta, do nje je došao Hoselu koji je bez problema ubacio u mrežu.

U 90. minutu šansu za Real imao je Dijas sa sedam metara, ali je jedan od igrača Bajerna izbacio loptu u korner.

Minut kasnije Hoselu je postigao pobedonosni gol, koji je prvobitno poništen zbog ofsajda. Sudija je čekao proveru VAR, odakle mu je javljeno da je gol regularan.

U 13. minutu nadoknade Matejs de Liht postigao je gol, ali je pre šuta pomoćni sudija podigao zastavicu pa je pogodak poništen zbog ofsajda.

Posle 15 minuta nadoknade Real je uspeo da sačuva prednost i 18. put u klupskoj istoriji plasirao se u finale najelitnijeg evropskog takmičenja u kome će igrati za rekordnu 15. titulu.

Real će u finalu 1. juna na londonskom Vembliju igrati protiv Borusije iz Dortmunda, koja je u dvomeču polufinala ukupnim rezultatom 2:0 eliminisala Pari Sen Žermen.

