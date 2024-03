Remi Liverpula i Sitija u derbiju Premijer lige

Fudbaleri Liverpula i Mančester sitija odigrali su večeras na Enfildu nerešeno 1:1, u meču 28. kola engleske Premijer lige.

Poveli su gosti golom Džona Stonsa u 23. minutu. Kevin De Brujne je izveo korner sa desne strane, uputio nisku oštru loptu na prvu stativu, a najbolje se snašao Stons i pogodio bliži ugao gola Liverpula.

Liverpul je do izjednačenja stigao u 50. minutu golom iz penala Aleksisa Mekalistera. Ake je poslao kratku loptu do Edersona, Nunjes je prvi stigao do nje, oborio ga je Ederson a sudija Oliver je pokazao na „belu tačku“.

Liverpul je sa 64 boda na deobi prvog mesta sa Arsenalom, a Siti je na trećem mestu sa bodom manje.

U narednom kolu, Liverpul će dočekati Brajton, dok će Siti ugostiti Arsenal.

