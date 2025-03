Retklif: Neki fudbaleri nisu dovoljno dobri za Mančester junajted, a neki su preplaćeni

Suvlasnik Mančester junajteda ser Džim Retklif rekao je da neki fudbaleri „nisu dovoljno dobri“ za taj klub, a da su neki od njih „preplaćeni“.

On je pomenuo igrače poput Kazemira, Rasmusa Hojlunda, golmana Andrea Onanu, Antonija i Džejdona Sanča, koji su na pozajmicama u drugim klubovima, kao fudbalere koji je njegova uprava nasledila, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Navijači su kritikovali te igrače dok su igrali na Old Trafordu.

„Potrebno je vreme da se udaljimo od prošlosti na novo mesto u budućnosti“, naveo je Retklif.

Na pitanje da li sugeriše da ti fudbaleri nisu dovoljno dobri za Mančester junajted, on je odgovorio: „Neki od njih nisu dovoljno dobri i neki su verovatno preplaćeni, ali da bismo oblikovali tim za koji smo potpuno odgovorni, biće potrebno vreme. Kao što znamo, imamo sjajne igrače u ekipi, kapiten je sjajan fudbaler. Definitivno nam treba Bruno (Fernandeš), on je fantastičan fudbaler“, rekao je.

Retklif je od malena navijač Mančester junajteda, on je britanski milijarder i predsednik petrohemijske kompanije Ineos, koja je veliki ulagač u sport.

On je prošle godine potrošio 1,3 milijardi funti za 28,94 odsto akcija u klubu, a njegova kompanija preuzela je fudbalske operacije.

Govoreći o treneru Rubenu Amorimu, koji je u novembru zamenio otpuštenog Erika Ten Haga, Retklif je rekao da Portugalac ima podršku uprave.

Amorim je izgubio devet od 26 utakmica u Premijer ligi i ekipa zaostaje 36 bodova za vodećim Liverpulom.

Retklif je rekao da su brojne povrede igrača uticale na rad, kao i teška liga.

„Ako zaista pogledam ekipu koja mu je na raspolaganju, mislim da obavlja zaista dobar posao. Mislim da je on izvanredan mladi trener. Zaista. On je odličan trener i mislim da će dugo biti ovde. Počinjemo da vidimo šta on može da napravi, mislim da smo u to imali uvid protiv Arsenala. Koliko igrača sa klupe ste prepoznali, spali smo na 10 ili 11 igrača prvog tima. Ruben obavlja super posao“, dodao je on.

Retklif je pomenuo rezultate ekipe ove sezone i ponovio cilj da se osvoji trofej do 2028. godine.

On je govorio i o finansijskim poteškoćama i rekao da će klub ostati bez novca do kraja godine, ako ne preduzme mere za koje je svestan da su nepopularne.

(Beta)

