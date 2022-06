Rikardo Gomeš: Partizan je moja kuća

PTUJ – Fudbaler Partizana Rikardo Gomeš izjavio je da će crno-beli učiniti sve da u novoj sezoni osvoje neki od trofeja.

Gomeš se trenutno sa ekipom Partizana priprema u Sloveniji uoči početka nove sezone.

„Osećam se dobro iako je ovo najteži deo sezone za svakog fudbalera, ali je takođe veoma važan, jer je to baza za prvi deo takmičenja u ligi i Evropi, za koji moramo da budemo spremni. Nije mi problem što sada manje radimo sa loptom, sve se to ponavlja godinama unazad i shvatam to kao nužnu obavezu svakog profesionalca. U bilo kom sportu, ne samo u fudbalu. Mogu da vam se zakunem, zadovoljstvo mi je što sam ovde, što sam deo Partizana. Ovaj klub je moja kuća!“, rekao je Gomeš za zvanični sajt kluba.

On kaže da ne može da objasni kako je Partizan prošle sezone ostao bez trofeja.

„Ne mogu da objasnim šta se dogodilo, jer nije normalno da osvojite 98 bodova u sezoni, a da ne osvojite titulu. Ne mogu da kažem: zaslužili smo, jer naprosto nismo osvojili. Po mom mišljenju onaj ko je zaslužio ju je i osvojio, ali je teško prihvatiti posle duge sezone i svega što se dogodilo, da nismo na kraju prvi prošli kroz cilj. Ali, to je fudbal…. Bili smo fokusirani u većem delu godine, ali na kraju nismo uspeli i teško je to prihvatiti. Meni je teško, teško je i svima drugima u timu, uveren sam u to. Nešto se promenilo u drugom delu sezone. U prvom delu smo, čini mi se, bili više povezani međusobno, dok smo u drugom delu pomalo izgubili i tu povezanost i moć i međusobnu hemiju generalno. To je bila naša prednost, bili smo složni od prvog dana, rešeni da zajedno istrajemo do kraja, ali se nešto promenilo u nastavku. Da me sada pitate šta se promenilo, ne znam da vam odgovorim precizno“, rekao je Gomeš.

Partizan prošle sezone nije pobedio ni u jednom derbiju protiv Crvene zvezde.

„Derbi je uvek više od tri boda. To su bodovi na kontu, emocije, injekcija samopouzdanja ako pobedite ili, pak, stranputica ako izgubite. To je sve očekivano i normalno, ali mi posle toga nismo dobro reagovali i to je naša najveća greška. Morali smo da budemo spremni na sve, na svaku moguću situaciju. Jedan poraz ili remi nisu smeli da utiču, morali smo da promenimo mentalitet i da pokušamo da nastavimo gde smo stali. Igralo se na četiri dana i nije bilo vremena za plakanje. Liga ne staje kada izgubite nego se nastavlja i naprosto smo morali da prevaziđemo situaciju u kojoj smo se nasli, ali nismo. To je naša najveća greška!“, naveo je on.

Gomeš je oborio rekord Mateje Kežmana po broju golova postignutih golova u jednoj sezoni u dresu Partizana.

„Veoma sam srećan zbog golova i te statistike, neću da budem lažno skroman. Meni je donelo mnogo toga, ali timu očito nije bilo dovoljno i to mi smeta. Taj drugi deo, gde nismo materijalizovali ono što smo imali i mogli je tamna strana na individualnom uspehu. Ali, biću iskren, još nemam taj osećaj da sam uradio nešto veliko, kako zbog svega što sam naveo na timskom planu, tako i zbog kratkog odmora koji smo imali. Praktično smo se okupili posle tri sedmice i nemam osećaj da smo stajali sa fudbalom. Možda, jednog dana kada odem odavde, imaću osećaj da sam učinio nešto dobro i za Partizan i sebe lično. Naravno, ponosan sam na brojke, oborio sam taj rekord zahvaljujući saigračima, treneru Aleksandru Stanojeviću. U drugom mandatu nisam pogodio u večitom derbiju i to sam negde zapisao u glavi. Znam da navijačima taj meč mnogo znači, kao i nama, pa je i osećaj kada pobedite ili postignete gol veoma lep. Pokušaću da dam sve od sebe da to ispravim naredne sezone“, naveo je napadač Partizana.

Gomeš je istakao da u narednoj sezoni može da obeća samo veliku borbu celog tima.

„Pet godina bez titule je dug period, ali je Partizan takav klub da će učiniti sve preko mogućnosti da se to promeni. Verujem da ćemo oformiti dobar tim, uz pojačanja i momke koji se vraćaju iz reprezentacija, i da ćemo promeniti sliku iz prošlosti! Nikada nisam sebi „stavljao brojke u glavu“. Svaki trening, svaki meč radim naporno i pokušavam da postižem što više golova. To je ono što je mi Bog dao kao dar i taj dar prihvatam tako da sam zahvalan, ali ne insistiram na brojkama“, zaključio je Gomeš.

(Tanjug)

