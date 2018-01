Rizik se isplatio: Novak drastično promenio način serviranja (video)

Novak Đoković se, nakon šest meseci odsustva, ubedljivo vratio na teniski teren, ali je povratak doneo i jednu veliku promenu.

Veliki problem za Đokovića bio je kako da izdrži fizički zahtevne mečeve bez da ugrozi već povređeni lakat, koji nije želeo da operiše, a rešenje je sa svojim timom pronašao u promeni načina servisa. Nije to ‘novi servis’, već sam Novak objašnjava da je u pitanju ‘novi pokret prilikom serviranja’.

Very happy to be back on the blue court and with the full support of a great coaching team. pic.twitter.com/Vxio50sdAY

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 15, 2018