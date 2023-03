Roberto: Želimo da se Mesi vrati u Barselonu, čekamo ga raširenih ruku

BARSELONA – Fudbaler Barselone Serhi Roberto pozvao je danas igrača Pari Sen Žermena i argentinskog reprezentativca Lionela Mesija da se vrati u katalonski klub, prenosi španski As.

Mesi (35) je igrao za Barselonu od 2000. do 2021. godine, a onda je prešao u PSŽ. Španski mediji podsećaju da argentinski fudbaler ima ugovor sa šampionom Francuske do 30. juna, a Mesi još nije odlučio gde će da nastavi karijeru. On je u nedelju dobio zvižduke od navijača PSŽ-a, koji u Mesiju vide jednog od glavnih krivaca za ranu eliminaciju iz Lige šampiona.

„Čekamo Mesija raširenih ruku. Ko ne bi jedva dočekao njegov povratak!? Na kraju, bolje da ne pričamo ništa oko toga, jer je to stvar kojom se bave predsednik, direktor i trener. Ali, što se tiče nas igrača, naše ruke su raširene“, poručio je Roberto.

On je istakao da ne razume navijače Pari Sen Žermena.

„Stvarno mi je to neshvatljivo. Koliko je dao golova ove sezone, koliko asistencija i sada njega krive što su ispali iz Lige šampiona? Mesi je spektakularan igrač. Ostaje gorak ukus u ustima kada vidite da ga neko tretira na taj način“, zaključio je Roberto.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.