Rodić: Idemo po novu pobedu protiv Ferencvaroša

BEOGRAD – Levi bek FK Crvena zvezda Milan Rodić izjavio je danas da će crveno-beli jurišati na novu pobedu protiv Ferencvaroša u Ligi Evrope.

Crveno-beli su minulog četvrtka savladali mađarskog prvaka sa 4:1 na Marakani, a 13. oktobra u 21.00 gostovaće istom rivalu na Grupama areni u Budimpešti.

„Dočekujemo utakmicu protiv Ferencvaroša u dobrom raspoloženju. Odigrali smo izuzetno kvalitetan meč protiv mađarske ekipe prošle nedelje, bili konkretnija ekipa, znali šta želimo i još jednom dokazali da smo najjači kada je najteže. Pokazali smo zajedništvo, timski duh i upravo to nas je dovelo do značajne pobede. Ekipe u grupi nas do te utakmice nisu upoznale, naše mogućnosti i snagu, međutim sada se situacija promenila. Grupa je izuzetno izjednačena, devet bodova je još u igri. Nastavljamo po planu, spremamo utakmicu po utakmicu, prva je protiv Ferencvaroša, idemo po drugu uzastopnu pobedu u Ligi Evrope“, rekao je Rodić za zvanični sajt FK Crvena zvezda.

Šampion Srbije imaće podršku navijača u Mađarskoj.

„Svesni smo da vlada veliko interesovanje naših navijača za utakmicu protiv mađarske ekipe. Situacija je takva da je broj karata ograničen i mnogi neće moći da budu na stadionu, iako smo svesni da bi i deset hiljada karata bilo malo. Pre utakmice protiv Ferencvaroša, koja se igrala na Marakani, smo imali cilj da ostvarimo pozitivan rezultat i zaslužimo podršku publike. Priredili smo im veče za pamćenje, videlo se koliko im je bilo drago što su ponovo videli ekipu u najboljem svetlu. Mnogo će nam značiti podrška u Budimpešti, kako bismo nastavili dobar niz i borbu za evropsko proleće“, zaključio je Rodić.

Posle tri odigrana kola u H grupi Lige Evrope Ferencvaroš i Monako imaju po šest, a Trabzon i Crvena zvezda po tri osvojena boda.

(Tanjug)

